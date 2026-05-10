İpsala\'da Sulama Kanalında Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
Yenikarpuzlu beldesinde Mehmet Sezer (49), henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmalarına Tekirdağ'dan gelen dalgıç polisler de katıldı.
Ekiplerce bulunarak sudan çıkarılan Sezer'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
