İpsala'da Yol ve Altyapı Çalışmaları İncelendi
Kaymakam Güzel, İpsala'daki yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, ilçede devam eden yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Beraberindeki heyetle Aliçopehlivan köyündeki kilit parke taşı döşeme, Korucuköy köy yolundaki sathi kaplama ve Turpçular - Hıdırköy arasındaki yol çalışmalarını inceleyen Güzel, yetkililerden bilgi aldı.
Güzel, çalışmaların vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak şekilde titizlikle sürdürülmesini istedi.
Kaynak: AA
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