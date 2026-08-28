İpsala'da Yol ve Altyapı Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
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İpsala'da Yol ve Altyapı Çalışmaları İncelendi

İpsala\'da Yol ve Altyapı Çalışmaları İncelendi
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Kaymakam Güzel, İpsala'daki yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, ilçede devam eden yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Beraberindeki heyetle Aliçopehlivan köyündeki kilit parke taşı döşeme, Korucuköy köy yolundaki sathi kaplama ve Turpçular - Hıdırköy arasındaki yol çalışmalarını inceleyen Güzel, yetkililerden bilgi aldı.

Güzel, çalışmaların vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak şekilde titizlikle sürdürülmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpsala'da Yol ve Altyapı Çalışmaları İncelendi - Son Dakika

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