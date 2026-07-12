İpsala'da Ziyaretler ve Otopark Çalışmaları - Son Dakika
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İpsala'da Ziyaretler ve Otopark Çalışmaları

İpsala\'da Ziyaretler ve Otopark Çalışmaları
12.07.2026 11:19
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Belediye Başkanı Kerman, Kaymakam Güzel'i ziyaret ederek başarı diledi; otopark çalışmaları devam ediyor.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerman ziyarette Güzel'e görevinde başarı diledi.

Güzel de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek İpsala için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Şimşek'ten Güzel'e hayırlı olsun ziyareti

MHP İpsala İlçe Başkanı Aybüke Şimşek, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'i ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Güzel'e görevinde başarı diledi.

Güzel de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Şimşek, Güzel'e İpsala pirinci hediye etti.

İpsala'da otopark çalışmaları sürüyor

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçede oluşturulan otopark alanındaki çalışmaları inceledi.

Kerman, otopark çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Çarşı merkezinde vatandaşların hizmetine sunacakları yeni otoparkta şerit çizgi çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kerman, İpsala için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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