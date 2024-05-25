İpsala Kaymakamı Koyuntepe Köyünü Ziyaret Etti

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İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçeye bağlı Koyuntepe köyünü ziyaret etti.

Köyde incelemede bulunan Sevgili, köy muhtarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Sevgili, köydeki bir hayvancılık işletmesini de ziyaret etti.

Okul Öncesi Eğitimi Farkındalık Haftası

İpsala'da, Okul Öncesi Eğitimi Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında piknik düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe ilçe genelinde eğitim gören anasınıfı öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaymakam Ömer Sevgili, etkinlikte öğrencilerin eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.

Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt üreticilerle bir araya geldi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan ilçesine bağlı Büyükdoğanca köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilerle sohbet eden Bayazıt, tarımsal destekler ve meralarda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bayazıt'a ziyaretinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göksel Bilgin de eşlik etti.