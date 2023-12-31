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İpsala Kaymakamı Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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İpsala Kaymakamı Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yeni yıl dolayısıyla mutluluk, huzur ve bereket temennisinde bulundu. İpsala'nın gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapılacağını belirten Sevgili, yatırımların işsizlik problemini çözeceğini ve vatandaşların daha mutlu olacağını ifade etti. Ayrıca İpsalalı öğrencilerin Filistin'deki çocuklara yaptığı harçlık bağışı ve yıl sonu değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi.

İpsala Kaymakamı Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
31.12.2023 - 17:23,
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İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sevgili, mesajında yeni yılın mutluluk, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yılda İpsala'nın gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapılacağını ifade eden Sevgili, şunları kaydetti:

"Yatırımlarla beraber İpsala'mız daha da büyüyecek ve kalkınacaktır. Bu da işsizlik problemimizin kalkacağı, esnafımızın daha çok kazanacağı, vatandaşlarımızın daha mutlu olacağı anlamına gelir. Ayrıca eğitim, sağlık, spor gibi alanlarda da kamu kurumlarımız en aktif şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecektir. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

İpsalalı öğrenciler harçlıklarını Filistin'deki çocuklara bağışladı

İpsala Müftülüğüne bağlı Naziye Akyürek 4-6 yaş Kuran kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki çocuklara bağışladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere topladıkları 3 bin 300 lirayı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İpsala Şubesi'ne teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müftü Ahmet Bayraktar, öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilerin toplumsal dayanışma örneği sergilediğini aktaran Bayraktar, "İlçe vaizimiz nezaretinde yapılan bu anlamlı teslimat, yardımlaşma ve sevgi dolu bir geleceğe olan inancımızı pekiştirdi. Miniklerimizi bu güzel davranışlarından dolayı tebrik ediyor, onları yetiştiren anne, baba ve hocalarını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıl sonu değerlendirme toplantısı

İpsala'da yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2023'te yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Yeni yılda yapılması planlanan projelerin görüşüldüğü toplantıya kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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