İpsala\'nın 2025 Bütçesi 425 Milyon Lira

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İpsala Belediyesinin 2025 bütçesi 425 milyon lira olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı açıklamada, Belediye Meclisinin bütçe görüşmelerini tamamladığını belirtti.

Meclis üyelerine ilçe halkı adına teşekkür ettiğini ifade eden Kerman, "İpsala'nın daha çağdaş bir hale gelmesi için elimizdeki tüm imkanları kullanmaya devam edeceğiz. 2025 için bütçemiz 425 milyon olarak karara bağlandı, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sevgili, kariyer günlerine katıldı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen kariyer günleri etkinliğine katıldı.

Sevgili, kariyer günü kapsamında gerçekleştirilen söyleşide bilgi ve tecrübelerini Mahkeme Büro Hizmetleri programı öğrencileriyle paylaştı.

Yüksekokul Müdürü Hayati Arda, öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Sevgili'ye teşekkür etti.

İpsala'da bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

Keşan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından İpsala Meslek Yüksekokulu'nda bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Sosyal hizmetler uzmanı Hilal Kurt Kavraz ve uzman psikolog Cemile Topbaş tarafından yapılan sunumda alkol ve tütün bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı konularında Yeşilay'ın yaptığı çalışmalar anlatıldı.

Seminer sonunda Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Kavraz ve Topbaş'a teşekkür belgesi verdi.