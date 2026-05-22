İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Ziyareti

22.05.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, su ürünleri üretim sezonu kapsamında İpsala İstasyonu'nda inceleme yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda, devam eden üretim sezonu kapsamında inceleme ve uygulama ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarete, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Arıkan Kocabaş, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kerim Yapça, İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile teknik personel katıldı.

İncelemelerde, üretim istasyonunda yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Ziyarette, hayvan refahı ve sağlığı standartları, zararlı yabani hayvanlarla mücadele yöntemleri ile su kalite parametrelerinin takibi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Yetkililer, su ürünleri üretiminin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla teknik takip ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:42:47. #7.12#
SON DAKİKA: İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.