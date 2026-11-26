Edirne'nin İpsala ilçesinde 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce İpsala AVM Sinema Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilere balıkçılık, su ürünleri, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık'ın da katıldığı etkinlikte, doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve çevrenin korunmasının önemi anlatıldı.

Program kapsamında öğrencilere balık ikram edilerek balık tüketiminin sağlıklı beslenmedeki önemine dikkat çekildi.

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek organizasyona verdiği destek dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Kerman'a da teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte, haftada iki gün balık tüketiminin sağlıklı yaşam açısından önemine vurgu yapıldı.