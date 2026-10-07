Ipsos anketi, Fransa'da gençlerin yüzde 80'inin ülkeden gitmeyi düşündüğünü gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ipsos anketi, Fransa'da gençlerin yüzde 80'inin ülkeden gitmeyi düşündüğünü gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ipsos'un 18-29 yaşlarındaki 3 binden fazla kişiyle yaptığı ankete göre, Fransa'da gençlerin yüzde 80'i geleceğinden endişeli ve ülkeyi terk etmeyi düşünüyor. Gençlerin yüzde 34'ü Fransa dışında hayat kurmayı planlarken yüzde 80'i cumhurbaşkanı seçiminde sandığa gitmek istiyor.

Fransa'da yapılan anket, gençlerin yaklaşık yüzde 80'inin gelecekleriyle ilgili endişeli olduğunu ve ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü gösterdi.

Ipsos araştırma şirketi tarafından 2027 cumhurbaşkanı seçimleri öncesi adaylara siyasi önerilerde de bulunan sivil toplum örgütü "Jeunesse 2027" için yapılan anket kapsamında Fransız gençlere geleceklerine ilişkin düşünceleri soruldu.

23 Haziran-5 Ağustos'ta yapılan ve 18-29 yaşlarındaki 3 binden fazla kişiyi kapsayan ankete göre, gençlerin yüzde 80'i gelecekleri konusunda endişeli ve bu durumdan siyasetçileri sorumlu tutuyor.

Katılımcıların sadece yüzde 25'i siyasi sorumluların gençlein karşı karşıya kaldıkları gündelik sorunlardan haberdar olduğunu ve onların yararına kararlar aldığını belirtiyor.

Gençlerin yaklaşık yüzde 80'i Fransa'da bir gelecek hayal etmiyor ve ülkeyi terk etmeyi düşünüyor, yüzde 34'ü de Fransa dışında bir hayat kurmak için ciddi planlar yapıyor.

Toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi ülkede alım gücünün düşmesinden ve yaşadıkları maddi sıkıntıdan şikayet eden gençler, seçimlere katılımın da bu tabloyu çok değiştirmeyeceği görüşünde.

Ancak ankete göre, gençlerin yüzde 80'i yaklaşan cumhurbaşkanı seçimlerinde sandığa gitmek istiyor.

Fransa'da gençlerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği lise eylemleri farklı kesimlerin de desteğiyle günlerdir sürüyor.

Kaynak: AA
PolitikaFransaGüncelIpsosDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Lisede pompalı tüfek paniği 15 yaşındaki öğrenci gözaltında Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:46
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 18:58:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Ipsos anketi, Fransa'da gençlerin yüzde 80'inin ülkeden gitmeyi düşündüğünü gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei