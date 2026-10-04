Irak, Bağdat'ta ABD bayrağı eylemine karışanları Başbakan talimatıyla gözaltına aldı - Son Dakika
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Irak, Bağdat'ta ABD bayrağı eylemine karışanları Başbakan talimatıyla gözaltına aldı

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Bağdat'ta ABD bayrağına yönelik eyleme karışanların yakalandığı bildirildi. Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla gözaltına alınanlardan eyleme dahil olduğu kanıtlananlar hakkında Irak yasaları ve diplomatik teamüller doğrultusunda yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen "Egemenlik Günü" etkinlikleri sırasında ABD bayrağına yönelik eyleme karışan kişilerin yakalandığı bildirildi.

Başbakanlık Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatı doğrultusunda olaya karıştığı tespit edilen kişiler gözaltına alındı.

Eyleme dahil olduğu kanıtlanan herkes hakkında Irak yasaları ve diplomatik teamüller doğrultusunda yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin Irak'ta akredite bulunan dost ülkelerin sembollerine ve diplomatik misyonlarına saygı gösterilmesini hukuki ve diplomatik bir yükümlülük olarak gördüğü ifade edildi.

Herhangi bir ülkenin sembollerine yönelik ihlalin veya hakaretin yasal soruşturmaya tabi tutulacağı kaydedildi.

Irak'ta 1 Ekim'de, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki misyonunun sona ermesi ve yabancı güçlerin çekilmesi dolayısıyla "Egemenlik Günü" etkinlikleri düzenlenmişti.

Haşdi Şabi tarafından düzenlenen geçit töreninde ise yere çizilen ABD bayrağının üzerinden araçlarla geçilmesi görüntülere yansımıştı.

Kaynak: AA
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