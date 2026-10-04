Irak Başbakanı, geçit törenindeki ABD bayrağı eylemine soruşturma talimatı verdi

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, 1 Ekim'deki "Egemenlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreninde ABD bayrağına karşı gerçekleştirilen eylemin tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma komitesi kurulması talimatı verdi.

Başbakanlık Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, ABD bayrağını hedef alan eylemi kınayarak, yasalara ve diplomatik teamüllere uyulması gerektiğini vurguladı.

Zeydi, bugün verdiği talimatla olayın koşullarının ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla soruşturma komitesi oluşturulmasını istedi.

???????Irak Başbakanı Zeydi ayrıca, olaya karışanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak sonuçlarının kendisine sunulması talimatını verdi.

Irak'ta 1 Ekim'de, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki misyonunun sona ermesi ve yabancı güçlerin çekilmesi dolayısıyla "Egemenlik Günü" etkinlikleri düzenlenmişti.

Haşdi Şabi tarafından düzenlenen geçit töreninde ise yere çizilen ABD bayrağının üzerinden araçlarla geçilmesi görüntülere yansımıştı.