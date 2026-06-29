Irak Başbakanı Zeydi'den Yolsuzlukla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak Başbakanı Zeydi'den Yolsuzlukla Mücadele Vurgusu

29.06.2026 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, resmi ziyaretler öncesi yolsuzlukla mücadele ve güvenlik konularını açıkladı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceği Washington ziyaretinin ardından Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Zeydi, Suudi Arabistan merkezli Şark el-Avsat Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki ekonomik durum ve yolsuzluk operasyonlarına değinen Zeydi, devlet memurlarının maaşlarının güvence altında olduğunu ve düzenli ödendiğini belirterek, "Yolsuzlukla mücadele geri dönüşü olmayan nihai bir karardır. Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Yolsuzluk Irak devletinin varlığını tehdit ediyor. Bazı kesimler devlete hizmet etmek yerine kamu kaynaklarını yağmalamak amacıyla devlet kurumlarına sızmış." dedi.

Zeydi, yolsuzluğa ve devlet dışında silahlı yapılara yer olmayacağını vurgulayarak, "Yağma ve hırsızlığı esas alan sapkın bir anlayış ortaya çıktı. Biz bu düzeni sona erdirip Irak için yeni bir sayfa açacağız." ifadesini kullandı.

Görevde olduğu sürece maaş almayacağını ve kravat dahi olsa hiçbir hediye kabul etmeyeceğini açıklayan Zeydi, kamu malına el uzatmayacağını, aksi halde hak ettiği cezaya razı olacağını ifade etti.

Zeydi, bir dönem daha başbakanlığa aday olmayacağını ve siyasi parti kurmayacağını belirterek, amacının Irak'ın gerçek liderler yetiştiren bir ülke olduğunu dünyaya göstermek olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerine, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasını engelleme talimatı verdiğini aktaran Zeydi, geçmişte yaşananlardan dolayı mevcut yönetimin suçlanmaması gerektiğini belirtti.

ABD sonrası durak Türkiye, İran ve Suudi Arabistan

Dış ziyaretlerine ilişkin olarak ise Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden davet aldıklarını bildiren Zeydi, ancak ortak çalışma açısından öncelikli ziyaretlerin ABD'nin başkenti Washington'un ardından Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirileceğini açıkladı.

Irak Başbakanı Zeydi, ABD ile ilişkilere de değinerek, ABD'nin Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Amerikan şirketlerinin bürokratik engeller nedeniyle yaşadığı sorunları görüştüklerini ve bu engelleri kaldırdıklarını dile getirdi.

Başkan Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde destek gördüğünü belirten Başbakan, "Her adımda Irak'ın çıkarlarını ön planda tutuyoruz. Maddi çıkarlar uğruna taviz verenler olabilir, ancak bizim için böyle bir yaklaşım söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Zeydi'den Yolsuzlukla Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor 2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

23:20
Skandal görüntüler Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
22:41
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum’da aldı
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı
20:53
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
20:51
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti
20:25
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 00:10:13. #7.12#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı Zeydi'den Yolsuzlukla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.