Irak Başbakanı Zeydi, ordunun savaşa hazırlığını en üst seviyeye çıkarma talimatı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak Başbakanı Zeydi, ordunun savaşa hazırlığını en üst seviyeye çıkarma talimatı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ordunun savaşa hazırlık durumunun en üst seviyeye çıkarılması talimatını verdi. Toplantıda hava gücü, İHA ve hava savunma sistemlerinin stratejik önemi vurgulanırken Zeydi, hükümetin orduya gerekli tüm desteği sağlayacağını belirtti.

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ali ez-Zeydi, ordunun muharebe hazırlığının en üst seviyeye çıkarılması yönünde talimat verdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Başkomutanlık Ofisi Müdürü, Planlama Bakanlığı Müsteşarı, bazı danışmanlar ve askeri kuvvet komutanlarının katılımıyla ülkenin güvenlik durumunu ve silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesini ele aldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Irak silahlı kuvvetlerinin mevcut muharebe gücü değerlendirilirken hava ve deniz kuvvetleri, hava savunma sistemleri ile ordu havacılığının kapasitesi ve bu birimlerin ihtiyaç duyduğu modern donanım, ekipman ve teknolojiler ele alındı.

Gelişen askeri teknolojilere dikkati çeken Zeydi, modern bir askeri gücün artık sadece geleneksel konvansiyonel silahlardan ibaret olmadığını belirterek, hava gücü, insansız hava araçları (İHA), hava savunma sistemleri ile teknik kapasitenin stratejik önemine vurgu yaptı.

Silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlık durumunun en üst seviyeye çıkarılmasını isteyen Zeydi, hükümetin ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek ve imkanlarını geliştirmek için gerekli tüm desteği sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

Zeydi, yürütülen bu çalışmaların Irak'ın ulusal güvenliğini ve egemenliğini teminat altına almanın yanı sıra ülkenin hava sahası, kara suları ve toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığını kaydetti.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıPolitikaSavunmaGüncelDünyaIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Özgür Özel’den hükümete Yemen tepkisi Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
19:39
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
19:35
Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddedildi
Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 20:03:02. #7.12#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı Zeydi, ordunun savaşa hazırlığını en üst seviyeye çıkarma talimatı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei