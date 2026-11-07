Irak Çevre Bakanı, Kalkınma Yolu'nun komşularla bağları güçlendireceğini belirtti - Son Dakika
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Irak Çevre Bakanı, Kalkınma Yolu'nun komşularla bağları güçlendireceğini belirtti

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Irak Çevre Bakanı Sirve Abdülvahid, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelerle ekonomik ve siyasi ilişkileri daha etkin hale getireceğini belirtti. Bakan, projenin Irak ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak Çevre Bakanı Sirve Abdülvahid, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelerle ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha etkin hale gelmesine yardımcı olacağını belirtti.

Abdülvahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ile Türkiye arasındaki Kalkınma Yolu Projesi'ni değerlendirerek, Irak hükümetinin projeyi tamamlamakta kararlı olduğunu ve Başbakan Ali ez-Zeydi'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği son ziyarette de konunun ele alındığını vurguladı.

Iraklı Bakan, Kalkınma Yolu'nun Irak ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelerle ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha etkin hale gelmesine yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Silahın devletin kontrolünde olması gerekiyor"

Irak'ın iç siyasi gündemine ilişkin de konuşan Abdülvahid, hükümetin karşı karşıya olduğu en önemli güvenlik ve siyasi meselelerden birinin silahların devlet kontrolünde toplanması olduğunu kaydetti.

Abdülvahid, Başbakan Zeydi'nin silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması ve savaş-barış kararının sadece devlet tarafından alınması konusunda kararlı olduğunu ifade ederek, bazı silahlı grupların silahlarını teslim ettiğini ve devlet kurumlarına entegre olduğunu söyledi.

Bu grupların devlet çatısı altında yer almayı tercih etmesini önemli bir adım olarak değerlendiren Abdülvahid, bölgedeki çatışmaların sürdüğü mevcut koşullarda silahların devletin kontrolü altına alınmasının hükümet açısından ciddi bir sınama olmaya devam ettiğini belirtti.

Bağdat-Erbil ilişkilerinde istikrar ve karşılıklı anlayış vurgusu

Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin istikrarsız seyrettiğini belirten Abdülvahid, iki taraf arasında karşılıklı anlayış eksikliği bulunduğunu ifade etti.

Abdülvahid, Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yönetimi ve siyasi karar alma süreçlerini tekeline almaya çalıştığını öne sürdü.

IKBY Parlamentosundaki gelişmeler

IKBY Parlamentosunun yeni yasama dönemi oturumu ve başkanlık divanı seçimlerine ilişkin gelişmeleri de değerlendiren Abdülvahid, süreçte yaşanan siyasi anlaşmazlıkların bölgedeki siyasi tıkanıklığı daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

Siyasi aktörlerin aldığı kararları sağduyudan uzak gören Abdülvahid, 1996'da yaşanan siyasi gelişmelere benzer bir sürecin yeniden yaşanmak istendiği izlenimine kapıldığını aktardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bütünlüğünün korunmasından yana olduklarını vurgulayan Abdülvahid, "Biz her zaman Irak Kürdistan Bölgesi'nin birlik içinde olmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki bazı çevreler açısından ailevi çıkarlar, Kürdistan Bölgesi'nin birliğinden daha önemli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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