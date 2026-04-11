Irak Cumhurbaşkanı Amedi'den Savaş Mesajı
Irak Cumhurbaşkanı Amedi'den Savaş Mesajı

11.04.2026 18:39
Amedi, Irak'ın zorluklarını kabul ederek bölgedeki savaşların sona ermesi için çalışacaklarını belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların farkında olduğunu belirterek, bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini söyledi.

Meclis'te yemin ederek görevine başlayan Amedi, açıklamalarda bulundu.

Üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkati çeken Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların farkında olduğunu kaydetti.

Amedi, yürütme, yasama ve yargı organlarıyla tam bir iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, devlet kurumları arasında koordinasyonun önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Amedi, "önce Irak" ilkesine bağlı kalacağını ve bu düzeyde çalışacağını aktardı.

Açıklamasında bölgesel gelişmelere de değinen Amedi, "Bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Irak'a yönelik saldırıları da kınıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Irak

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:26
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
