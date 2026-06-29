Irak Dışişleri Bakanı Şam'da - Son Dakika
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Irak Dışişleri Bakanı Şam'da

29.06.2026 13:47
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Fuad Hüseyin, Suriye ile ilişkileri güçlendirmek için Şam'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ikili ilişkileri güçlendirmek, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almak üzere resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani, mevkidaşı Hüseyin ve beraberindeki heyeti Şam'daki Tişrin Sarayı'nda kabul etti.

Suriye devlet televizyonu el İhbariyye, görüşmede iki ülke arasındaki temasların sürdürülmesi, siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi yolları ile ortak ilgi alanındaki dosyaların ele alındığını bildirdi.

Suriyeli mevkidaşı Şeybani'nin daveti üzerine Şam'da bulunduğunu belirten Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Hüseyin, "Suriye ile Irak arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi yollarını ele alacağız. Bunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda da istişarelerde bulunacağız. Irak, bölgedeki ülkeler arasında diyalog ve koordinasyonun, güvenliği ve istikrarı güçlendirmenin ve ortak çıkarlara hizmet etmenin en önemli yolu olduğuna inanıyor." dedi.

Suriye ile Irak arasında başta ortak sınırların güvenliği, terörle mücadele ve ticari ilişkilerin canlandırılması olmak üzere, iki ülke arasındaki üst düzey koordinasyonun önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceği bildirildi.

Bu ziyaret, Suriye'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Bağdat'tan Şam'a dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Dışişleri Bakanı Şam'da - Son Dakika

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