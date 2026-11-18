Irak ordusu, Enbar vilayetinin batısındaki Ravah ilçesinin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik F-16 savaş uçaklarıyla iki hava saldırısı düzenledi.

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçakları, Cezire Harekat Komutanlığı sorumluluk alanındaki Ravah bölgesinde tespit edilen DEAŞ unsurlarını hedef aldı.

Silahlı Kuvvetler Başkomutanının talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonun, Askeri İstihbarat Müdürlüğünün bölgedeki örgüt hareketliliğine ilişkin sağladığı istihbarat üzerine başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığına bağlı Hava Keşif ve Gözetleme Merkeziyle koordinasyon içerisinde icra edildiği belirtildi.

Hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, operasyonun sonuçlarına dair ayrıntıların daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

Irak güçlerinin çöl bölgelerindeki hareketliliği sürüyor

Irak güvenlik güçleri, ülkenin farklı bölgelerinde DEAŞ'ın geride kalan unsurlarını etkisiz hale getirmeye yönelik operasyonlarına zaman zaman devam ediyor.

Bu kapsamda Irak ordusu, yaklaşık iki hafta önce Ravah ve Hadır ilçeleri arasındaki hatta askeri varlığını artırma yoluna gitmişti. Bu adımla çöl bölgelerinde kontrolün güçlendirilmesi, DEAŞ hücrelerinin takibi ve söz konusu alanların örgüt tarafından sığınak olarak kullanılmasının engellenmesi hedefleniyor.

Irak'ın eski Başbakanı Haydar el-İbadi, 10 Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı "zafer" kazanıldığını ilan etmişti. Buna karşın örgüte bağlı uyuyan hücreler, Irak'ın kuzey, batı ve doğusundaki bazı kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ederken, güvenlik güçleri de örgüte yönelik operasyonlarını sürdürüyor.