Irak Hava Sahası 72 Saat Daha Kapatıldı

13.03.2026 15:18
Irak, hava sahasını 16 Mart'a kadar tüm uçuşlara kapattı. Güvenlik durumuna göre değerlendirilecek.

Irak, ülke hava sahasının tüm geliş, gidiş ve transit uçuşlara kapatılma süresini 72 saat daha uzattı.

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, hava sahasının tüm geliş, gidiş ve transit uçuşlara kapalı kalma süresinin 3 gün daha uzatıldığı ve uygulamanın 16 Mart Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar devam edeceği belirtildi.

Kararın ihtiyati ve geçici bir önlem olarak alındığı ifade edilen açıklamada, uygulamanın bölgedeki güvenlik durumu ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda sürekli değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bölgesel gelişmeler ve güvenlik durumuna ilişkin yapılacak değerlendirmelere göre kararın yeniden gözden geçirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
