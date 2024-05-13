Irak Hükümeti, BM'nin Irak Yardım Misyonu'nun 2025 sonuna kadar sonlandırılmasını istiyor - Son Dakika
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Irak Hükümeti, BM'nin Irak Yardım Misyonu'nun 2025 sonuna kadar sonlandırılmasını istiyor

Irak hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI) operasyonlarının 2025 sonuna kadar bitirilmesini istedi. BM'nin oluşturduğu Bağımsız Stratejik İnceleme Ekibi'nin bulgularına dayanılarak, Irak'ın UNAMI'nin 2025 sonuna kadar sonlandırılması talebinin sorumlu bir kapanış için yeterli süre tanıdığı belirtildi. Irak hükümeti, Mayıs sonu itibarıyla bir BM Güvenlik Konseyi kararının çıkmasını bekliyor.

13.05.2024 16:09
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BAĞDAT, 13 Mayıs (Xinhua) -- Irak hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI) operasyonlarının 2025 sonuna kadar bitirilmesini istedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin medya ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada, BM'nin oluşturduğu Bağımsız Stratejik İnceleme Ekibi'nin bulgularına dayanılarak, Irak'ın UNAMI'nin 2025 sonuna kadar sonlandırılması talebinin sorumlu bir kapanış için yeterli süre tanıdığı belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın talebi ve Bağımsız İnceleme Ekibi'nin tavsiyeleri doğrultusunda, Irak hükümetinin Mayıs sonu itibarıyla bir BM Güvenlik Konseyi kararının çıkmasını beklediği de dile getirildi.

UNAMI, 2003 yılında Irak hükümetinin talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nin 1500 sayılı kararıyla kurulan özel bir siyasi misyon.

Bu misyonun görevi ise kapsayıcı, siyasi diyalog ile ulusal ve topluluk seviyesinde uzlaşının ilerletilmesinde Irak hükümeti ve halkına tavsiye, destek ve yardım sağlanmasına öncelik vermek.

Misyon ayrıca seçim sürecinde yardım sağladı, Irak ile komşuları arasındaki bölgesel diyaloğu kolaylaştırdı ve insan haklarının korunması ile yargı ve hukuk reformlarını teşvik etti.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, İnceleme, Irak, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Hükümeti, BM'nin Irak Yardım Misyonu'nun 2025 sonuna kadar sonlandırılmasını istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak Hükümeti, BM'nin Irak Yardım Misyonu'nun 2025 sonuna kadar sonlandırılmasını istiyor - Son Dakika
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