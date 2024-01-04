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Irak Hükümeti, DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini saldırının sorumlusu olarak ilan etti - Son Dakika
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Irak Hükümeti, DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini saldırının sorumlusu olarak ilan etti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının sorumlusu olduğunu duyurdu. Resul, saldırının adeta bir 'terör eylemi' olduğunu vurgulayarak, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin koalisyon güçlerini sorumlu tuttuğunu belirtti. Bu olayın, Irak silahlı kuvvetleri ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığı ifade edildi.

Irak Hükümeti, DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini saldırının sorumlusu olarak ilan etti
04.01.2024 - 14:45,
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Irak hükümeti, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının sorumlusu olduğunu duyurdu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Resul, Bağdat'ta düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler olduğuna dikkati çekerek, olayın adeta bir "terör eylemi" olduğunu vurguladı.

Başbakan tarafından verilen resmi izinle çalışan Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının "gerekçesi" olmadığını kaydeden Resul, "Irak Silahlı Kuvvetleri, bu saldırıdan koalisyon güçlerini sorumlu tutuyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Resul, bu olayın, Irak silahlı kuvvetleri ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirtti.

Irak güvenlik güçleri, hava saldırısında vurulan başkent Bağdat'taki Filistin Caddesi'nde bulunan Haşdi Şabi Lojistik Destek Dairesi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almaya başladı.

"Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı" isimli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin ABD saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Irak Hükümeti, DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini saldırının sorumlusu olarak ilan etti - Son Dakika


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