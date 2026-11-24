Irak hükümetinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içindeki tüm sınır kapıları ile petrol sahalarının yönetiminin merkezi hükümete devredilmesini öngören yeni çalışmalar başlattığı bildirildi.

Irak Başbakanı'nın askeri sözcüsü Sabah en-Numan, hükümetin IKBY'deki petrol sahaları, sınır kapıları ve güvenlik kontrolüne ilişkin başlattığı bir dizi yeni çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi talimatının iletilmesinin öngörüldüğünü belirten Numan, IKBY sınırları içerisindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin ve Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içerisinde bulunan, ancak güvenlik bakımından IKBY'nin kontrolünde olan petrol sahalarının yönetiminin Petrol Bakanlığına bırakılmasının planlandığını kaydetti.

Güvenlik ve askeri tedbirler kapsamında ise Sınır Muhafızları Komutanlığının, IKBY'dekiler de dahil olmak üzere komşu ülkelerle uluslararası sınırlar üzerindeki tüm gayriresmi geçiş noktalarını kapatmasının öngörüldüğüne işaret eden Numan, Savunma Bakanlığına bağlı 1. ve 2. Ortak İlgi Tugaylarının, Diyala, Selahaddin, Kerkük ve Musul vilayetleri ile IKBY arasındaki tüm tali yolları kapatmasının da planlanan tedbirler arasında yer aldığına vurgu yaptı.

İçişleri Bakanlığının, Enerji Polisi Müdürlüğüne, tüm petrol sahalarının kontrolünü üstlenmesi ve kamera sistemleriyle sürekli izlenmesi talimatı vereceğine işaret eden Numan, ayrıca, Irak genelinde faaliyette bulunan tüm petrol kuyularına elektronik sayaçların yerleştirileceği bilgisini paylaştı.

Numan, Başbakanlık Ofisine bağlı mühendislik biriminin, Süleymaniye, Erbil ve Duhok girişlerindeki kontrol noktalarında alanlar hazırlaması; bu noktalarda Petrol Bakanlığı, Enerji Polisi ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı personelinin görevlendirilmesinin planlandığını belirtti.

Söz konusu kontrol noktalarında bölgelere gönderilen petrol ürünlerinin incelenmesi için laboratuvarların da kurulmasının hedeflendiğini aktaran Numan, bu işlemin 6 ay içerisinde tamamlanması gerektiğini kaydetti.