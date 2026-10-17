Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahı yakınında patlama yaşandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahı yakınında patlama yaşandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak medyasına göre, Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi güçlerinin konuşlandığı karargahın yakınında nedeni henüz belli olmayan patlama meydana geldi. Sosyal medyada patlama yerinden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı, Irak makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi güçlerinin konuşlandığı karargahın yakınında patlama meydana geldi.
Irak medyasına göre, Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Haşdi Şabi karargahı yakınında nedeni henüz belli olmayan patlama yaşandı.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde patlama yerinden dumanların yükseldiği görüldü.
Irak makamlarından söz konusu patlamaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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