Irak Kitap Fuarı'nda Filistin Temasıyla Binlerce Eser Sergilendi - Son Dakika
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Irak Kitap Fuarı'nda Filistin Temasıyla Binlerce Eser Sergilendi

Irak Kitap Fuarı\'nda Filistin Temasıyla Binlerce Eser Sergilendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Uluslararası Irak Kitap Fuarı, bu yıl 'Adı Filistin Oldu' temasıyla kapılarını açtı. Fuarda, Filistin'e destek amacıyla binlerce eser sergilendi. Yayıncılar ve ziyaretçiler, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve dayanışma göstermek için bu tema seçildiğini belirtti. Fuar, 10 gün boyunca kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

15.02.2024 15:59
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu yıl "Adı Filistin Oldu" temasıyla 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Irak Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

Filistinli Şair Mahmud Derviş'in "Bu toprakta" isimli şiirinin dizelerinden esinlenilerek "Adı Filistin Oldu" temasıyla düzenlenen fuarda, "Gazze", "Kudüs" ve "Cenin" ismi verilen salonlarda sergilenen binlerce eser kitapseverlerle buluştu.

Fuara katılan yayıncılardan Settar Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için fuarın bu yıl Filistin temasıyla düzenlendiğine işaret etti.

Gazze halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Muhsin, "Bu tür etkinlikler Iraklı kitap okuyucularında Gazze'de yaşananlarla ilgili farkındalık uyandırmayı hedefliyor. Filistin bizim kalbimizdedir. Irak halkı, Filistin davasıyla yeni değil, 1948'den beri zihinsel, ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak ilgileniyor. Birçok gencimiz de Filistin için canını verdi." diye konuştu.

Fuara katılan "Ahvar Yayıncılık"ın sahibi Emced Yasin de, Uluslararası Irak Kitap Fuarı'nda bu yıl Gazze'de yaşananlara dikkat çekildiğini belirterek, "Hepimizin esas davası olan Filistin'i desteklemek için bu tema seçildi." dedi.

Fuar, 10 gün boyunca kitapseverlerin ziyaretine açık olacak

"Arap Filistin Edebiyatçılar ve Yazarlar Sendikası" üyesi Gazzeli Nasır Abdullah, fuarın bu yıl Filistin temasıyla düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek şunları kaydetti:

"Açık, katliam ve soykırımın üzerinden 130 gün geçti ancak uluslararası toplumun tavrı utanç verici. Biz, yaklaşık 100 yıldır özgürlük ve bağımsızlık için savaş veriyoruz. Siyonistlere 'kendini savunma' bahanesiyle destek veren uluslararası toplum da bu çirkin suça ortak oldu."

Fuarın basın danışmanı Yasir es-Salim, 350'den fazla yerli ve yabancı yayın evinin standı bulunan fuarda 1 milyondan fazla kitabın sergilendiğini belirtti.

Salim, 10 gün boyunca kitapseverlerin ziyaretine açık olacak fuarda Türkiye ile ilgili siyaset, edebiyat ve tarih kitaplarının yanı sıra Irak-Türkiye ve Türkiye ile bölge ülkelerinin ilişkilerini konu alan kitapların da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Kitap Fuarı'nda Filistin Temasıyla Binlerce Eser Sergilendi - Son Dakika

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