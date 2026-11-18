Irak'ta DEAŞ üyeliğinden yargılanan 6 Fransız vatandaşına müebbet hapis verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak'ta mahkeme, DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle 6 Fransız vatandaşını müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yerel medyaya göre bu kararla Irak'ta DEAŞ üyeliğinden hüküm giyen Fransız vatandaşlarının sayısı 16'ya yükseldi.
Irak yargısı, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle 6 Fransız vatandaşı hakkında müebbet hapis cezası verdi.
Irak'ta yerel medya haberlerine göre, mahkeme tarafından DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle 6 Fransız vatandaşı hakkında müebbet hapis cezası verildi.
Kararla birlikte Irak'ta DEAŞ üyeliğinden hüküm giyen Fransız vatandaşlarının sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.
Kaynak: AA
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