Irak'ta Haşdi Şabi'ye ABD-İsrail Saldırısı

Irak'ta Haşdi Şabi'ye yönelik ABD-İsrail saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, Salahaddin vilayetine bağlı Beyci bölgesinde bulunan 31. Tugaya, ABD-İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren uçakların bölgede uçuşlarını sürdürmesi nedeniyle yaralıların tahliyesinde ciddi zorluklar yaşandığı ifade edilen açıklamada, ambulans ekiplerinin birden fazla kez hedef alındığı kaydedildi.