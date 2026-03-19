Irak'ta Haşdi Şabi'ye yönelik ABD-İsrail saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, Salahaddin vilayetine bağlı Beyci bölgesinde bulunan 31. Tugaya, ABD-İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı gerçekleştiren uçakların bölgede uçuşlarını sürdürmesi nedeniyle yaralıların tahliyesinde ciddi zorluklar yaşandığı ifade edilen açıklamada, ambulans ekiplerinin birden fazla kez hedef alındığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta Haşdi Şabi'ye ABD-İsrail Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?