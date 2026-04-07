Irak'ta İHA Saldırısı Engellendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Savunma Bakanlığı, Ayn el-Esed Hava Üssü'nü hedef alan bir insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İkinci Özel Kuvvetler Tümeni'ne bağlı birlikler, üs içerisinde yer alan radar sistemini hedef almaya çalışan kimliği belirsiz bir İHA'yı tespit ederek müdahalede bulundu.

Olayda herhangi bir patlama meydana gelmezken, saldırının can kaybı ya da hasara yol açmadığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Ayn el-Esed Üssü'nün tamamen Irak'a ait olduğu ve üs içerisindeki tüm birlikler ile ekipmanların Irak Savunma Bakanlığına bağlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bu tür saldırıların ülke çıkarlarına zarar verdiği, askeri modernizasyon çalışmalarını sekteye uğrattığı ve güvenlik güçlerinin hayatını riske attığı belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı, askeri tesisleri ve personelini hedef alan her türlü saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Güvenlik, Savunma, Güncel, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:01
13:27
13:25
12:59
12:38
11:57
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:04:18.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.