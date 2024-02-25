Irak Türkmen Cephesi Türkmen Basın Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Irak Türkmen Cephesi Türkmen Basın Günü etkinliği düzenlendi

Irak Türkmen Cephesi Türkmen Basın Günü etkinliği düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkmen Basın Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. ITC Başkanı Hasan Turan, Türkmen basınının, Türkmenlerin Irak'taki varlığını sürdürmeleri konusunda önemli rol oynadığını belirtti. Kudsizade Türkmen Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Haşim Salihi, Türkmen basınının gelişmelere daha ciddi şekilde ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

25.02.2024 22:24
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Irak'ın Kerkük kentinde, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkmen Basın Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Kerkük'te bir toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe, ITC ve Irak Gazeteciler Cemiyeti yetkilileri ile çok sayıda Türkmen gazeteci katıldı.

ITC Başkanı Hasan Turan, yaptığı açıklamada, Türkmen basınının, Türkmenlerin Irak'taki varlığını sürdürmeleri konusunda önemli rol oynadığını söyledi.

Yaklaşık yüz yıldan beri Türkmenlerin bu coğrafyada karşılaştıkları tüm sorunları dünyaya duyuran Türkmen basınının bulunduğuna dikkati çeken Turan, "Basınımız her zaman Türkmenlerin adeta lisanihali oldu. Türkmen basını bu ülkede Türkmen varlık mücadelesini ve davasını en iyi şeklide savundu." dedi.

Kudsizade Türkmen Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Haşim Salihi, Türkmenlerin Irak'ta uzun bir basın tarihine sahip olduğunu bildirdi.

Basının dünyada hızla geliştiğini hatırlatan Salihi, Türkmen basınının bu gelişmelere daha ciddi şekilde ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

???????Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl yayın hayatına devam eden "Havadis Gazetesi" ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün, her yıl "Türkmen Basın Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: AA

Hasan Turan, Kerkük, Irak, Etkinlikler, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Türkmen Cephesi Türkmen Basın Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak Türkmen Cephesi Türkmen Basın Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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