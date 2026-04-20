Irak'ta Uyuşturucu Operasyonları: 1 Ton Ele Geçirildi
Irak'ta Uyuşturucu Operasyonları: 1 Ton Ele Geçirildi

20.04.2026 14:04
Irak'ta uyuşturucu ile mücadelede 1 ton 307 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 2023'te 36 ülke ile işbirliği artırıldı.

Irak'ta yılın ilk çeyreğinde 1 ton 307 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Medya Dairesi Başkanı Tümgeneral Mikdad Miri, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Miri, "Bu yılın ilk çeyreğinde 1 ton 307 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi." dedi.

Bu kapsamda 2 bin 20 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını kaydeden Miri, bunlardan 34'ünün idam, 137'sinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını aktardı.

Miri, "Bu yıl içerisinde toplam 4 bin 260 şüpheli de yakalandı." dedi.

Uyuşturucu ticareti yapan 193 şebekenin çökertildiğini belirten Miri, bunlardan 35'inin uluslararası bağlantılı olduğunu ifade etti.

Miri, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu suçlarını azaltmak için yabancı ülkelerle işbirliği içindeyiz. Almanya, Avustralya ve Nijer ile 3 yeni temas noktası açtık ve böylece toplamda 36 ülke ile 36 uluslararası iletişim noktasına ulaştık. Gözaltı merkezlerinde bulunan kişi sayısı 1806'dır. Rehabilitasyon merkezlerine girenlerin sayısı ise 8 bin183 olup, bunlardan 6 bin 729'u iyileşti."

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

