Irak'ta Yeni Cumhurbaşkanı: Nizar Amedi

12.04.2026 15:47
Nizar Amedi, resmi törenle Cumhurbaşkanlığı görevini devraldı, barışçıl geçişe vurgu yaptı.

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, düzenlenen resmi törenle görevini selefi Abdüllatif Reşid'den devraldı.

Başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Törende konuşan Amedi, Reşid'in görev süresi boyunca Irak'a sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, iktidarın barışçıl şekilde devredilmesinin demokrasi ve devlet istikrarı açısından temel bir unsur olduğunu vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı Reşid ise Amedi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, ülke çıkarları doğrultusunda başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu.

Irak Meclisinde dün yapılan ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilen Nizar Amedi, sonrasında Mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

