Irak'ta Yolsuzluk Operasyonları Sürecek - Son Dakika
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Irak'ta Yolsuzluk Operasyonları Sürecek

09.07.2026 17:02
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Başbakan Zeydi, yolsuzlukla mücadelede ayrım gözetmeyeceklerini ve silahlı milislerle diyalog kurulacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkede devam eden yolsuzluk operasyonunun hiçbir ayrım gözetilmeksizin devam edeceğini ve taviz vermeyeceklerini söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabında, Zeydi'nin Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna verdiği röportaj yayımlandı.

Zeydi, yolsuzluk operasyonun etnik, dini ve mezhebi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin devam edeceğini ve yolsuzluğa adı karışan kim olursa olsun peşini bırakmayacaklarını belirtti.

"Yolsuzlukla mücadelede hiçbir ayrım gözetmiyoruz." diyen Zeydi, hükümet ile yargının işbirliği içinde ve titizlikle süreci devam ettirdiklerini ifade etti.

Zeydi, silahların devlet kontrolüne girmesi konusuna silahlı milislerle diyalog halinde olduklarını, milis güçlerin bundan sonraki süreçte siyasi ve sosyal alanlarda görev yapacaklarını kaydetti.

Süreç tamamlandığında ülkedeki tüm silahların devletin kontrolünde olacağını belirten Zeydi, bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

Amerika ve Suudi Arabistan ile ilişkilerde ilerleme

Irak Başbakanı Zeydi, ülkesi ve Amerika arasında yakın gelecekte önemli siyasi ve ekonomik ortaklıkların gerçekleşeceğine işaret etti.

Suudi Arabistan ile de önemli ve ciddi ekonomik işbirlikleri gerçekleştiriceklerini ifade eden Zeydi, iki ülke arasında derin bir bağ olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Yolsuzluk Operasyonları Sürecek - Son Dakika

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