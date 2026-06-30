Irak'ta Yolsuzluk Operasyonuna Halktan Destek - Son Dakika
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Irak'ta Yolsuzluk Operasyonuna Halktan Destek

30.06.2026 14:02
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Kerkük'te halk, yolsuzluk operasyonlarını tarihi bir adım olarak değerlendiriyor ve genişletilmesini istiyor.

Irak'ta siyasetçiler, bürokratlar ve milletvekillerine yönelik başlatılan geniş çaplı yolsuzluk operasyonları, Kerkük'te halk tarafından olumlu karşılandı ve son 23 yılda atılan en önemli tarihi adım olarak değerlendirildi.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde yürütülen ve çok sayıda üst düzey ismin gözaltına alındığı operasyonları değerlendiren Kerküklü vatandaşlar, ülkenin petrol zengini olmasına rağmen yolsuzluklar nedeniyle 20 yılı aşkın süredir ekonomik sıkıntı çektiğini vurguladı.

Kerküklü Araştırmacı ve Yazar Ali Malallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın petrol başta olmak üzere bir çok alanda zengin bir memleket olmasına rağmen 20 yıldan fazla süredir yoklukla mücadele ettiğini söyledi.

Uzun yıllardır devam eden yolsuzluklar nedeniyle Irak halkının zor hayat şartları altında yaşadığını aktaran Malallah, yeni hükümet tarafından başlatılan yolsuzluk operasyonlarının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Irak halkının tamamının operasyonları memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Malallah, bu operasyonlarla birlikte yıllardır siyasi anlamda tanınmış önemli insanların ne kadar yolsuzluğa bulaştıklarının ortaya çıktığını ifade etti.

Malallah, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin "cesurca" bir adım attığını; on yıllardır gasp edilen paraların ülkenin onarımı ve yeniden kalkındırılması için değerlendirilmesini istedi.

Kerküklüler yolsuzluk operasyonunun genişletilmesini istiyor

Kerkük sakinlerinden Mustafa Mahmud, ülkede yolsuzluğa adı karışan daha çok kişinin bulunduğunu ve yolsuzlukla mücadelede bu operasyonların devam etmesini istedi.

Irak halkının operasyonları memnuniyet ve sevinçle karşıladığını kaydeden Mahmud, operasyonun sadece siyasetçi ve kamu görevlileriyle sınırlı kalmamasını, özellikle gümrük ve sınır kapıları başta olmak üzere tüm alanlara genişletilerek titiz denetlemeler yapılmasını talep etti.

Mahmud, zanlıların geçmişte olduğu gibi serbest bırakılmasından endişe ettiğini de sözlerine ekledi.

Yolsuzlukla mücadele yargı eliyle yasalaşmalı

Nada Sultan isimli bir diğer Kerkük sakini, operasyonun ülke selameti için uzun yıllar sonra atılan ciddi bir adım olarak gördüğünü, yargı başta olmak üzere tüm devlet kurumlarının birlikte hareket etmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Irak'ta yolsuzlukla mücadelenin yargı eliyle yasalaşması gerektiğini vurgulayan Sultan, bu çerçevede vatandaşların da devlete destek olmasını istedi.

Irak güvenlik güçleri, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda, yolsuzluk dosyaları kapsamında bu sabaha karşı Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de iki gün önce yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

???????Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada yolsuzlukların üzerine gidileceği mesajını vermişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Kerkük, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Yolsuzluk Operasyonuna Halktan Destek - Son Dakika

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