Irak'ta Yolsuzlukla Mücadele: 11 Milyon Dolar ve Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Yolsuzlukla Mücadele: 11 Milyon Dolar ve Altın Ele Geçirildi

Irak\'ta Yolsuzlukla Mücadele: 11 Milyon Dolar ve Altın Ele Geçirildi
23.07.2026 03:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ta yolsuzluk soruşturmasında 11 milyon dolar ve 45 kg altın ele geçirildi, tutuklamalar devam ediyor.

Irak yargı makamları, yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada 11 milyon dolardan fazla nakit para ile 45 kilogram altın ele geçirildiğini bildirdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, mali dolandırıcılık ve yurt dışına yasa dışı para transferi yapılmasıyla ilgili dosyada 1 milyar 143 milyon 847 bin Irak dinarı (yaklaşık 873 bin dolar) tutarında kamu kaynağının geri alındığı belirtildi.

Açıklamada, kamu zararına yol açan usulsüz şirketler hakkındaki hukuki takibatın kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Yolsuzluk dosyasında ise soruşturmayı yürüten yetkili hakim, tutuklu bulunan Petrol Bakanlığı Tasfiye İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Adnan el-Cumeyli hakkındaki tahkikatta yeni gelişmelere ulaşıldığını aktardı.

Açıklamaya göre, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve yapılan aramalar neticesinde, ülkenin orta kesimindeki Selahaddin kentinde farklı noktalara gizlenmiş 13 milyar Irak dinarı (yaklaşık 9,9 milyon dolar) ile 400 bin dolar nakit para ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca, her biri 1 kilogram ağırlığında 40 külçe altın (toplam 40 kg) ile 5 kilogram işlenmiş altın ziynet eşyası bulundu.

Yüksek Yargı Konseyi, suçtan elde edilen tüm gelirlerin tespiti ve olayla bağlantılı diğer faillerin belirlenmesi amacıyla adli süreçlerin ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Irak yargısı son günlerde aynı dosya kapsamında, aralarında dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ile üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu onlarca şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Irak güvenlik güçleri, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda, yolsuzluk dosyaları kapsamında Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de, yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada yolsuzlukların üzerine gidileceği mesajını vermişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Yolsuzlukla Mücadele: 11 Milyon Dolar ve Altın Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’ye yayılıyor Dev etçil çekirgeler Başkent’te görüldü Türkiye'ye yayılıyor! Dev etçil çekirgeler Başkent'te görüldü
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar
Zeydan Karalar’dan Özgür Özel’e soğuk duş: CHP’de kalacağım Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti

22:04
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi’nin takımı arkadaşı oldu
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu
21:58
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 03:17:28. #7.13#
SON DAKİKA: Irak'ta Yolsuzlukla Mücadele: 11 Milyon Dolar ve Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.