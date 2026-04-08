Irak'tan ABD-İran Ateşkesi Değerlendirmesi
Irak'tan ABD-İran Ateşkesi Değerlendirmesi

08.04.2026 10:42
Irak, ABD-İran geçici ateşkesini destekleyerek, bölgedeki gerilimin düşmesini umuyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD- İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gelişmenin bölgedeki gerilimi azaltarak güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın krizlerin çözümüne yönelik bölgesel ve uluslararası tüm girişimleri desteklediği vurgulanarak, diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

Taraflara ateşkese tam bağlı kalmaları ve yeni bir gerilime yol açabilecek her türlü adımdan kaçınmaları çağrısında bulunulan açıklamada, anlaşmazlıkların temel nedenlerinin ele alınmasının ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca Irak'ın dengeli diplomasi yaklaşımını sürdüreceği belirtilerek, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe katkı sunma kararlılığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel, İran, Irak, Son Dakika

