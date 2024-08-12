Irak Türkmen Cephesi, Kerkük'teki Yerel İdareyi Protesto Edecek

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Irak Türkmen Cephesi (ITC), Türkmenlerin temsil edilmediği Kerkük valiliği ve vilayet meclisinden oluşan yeni yerel idareyi protesto etmek için gösteri düzenleme çağrısı yaptı.

ITC tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük valiliği ve vilayet meclis başkanlığı seçimleri toplantısının ve oylamasının Bağdat'ta yapılmasına ve Türkmenlerin temsil edilmemesine itiraz edildi.

ITC, söz konusu toplantıyı ve oylama sonucunu tanımayacağını ve yarın protesto gösterisi düzenleyeceklerini belirtti.

Açıklamada, Irak ve Kerkük'ün temel unsuru olan Türkmenlere yapılan bu haksızlığın giderilmesi için tüm Türkmenlerine yarın akşam Kerkük valilik binası önünde düzenlenecek gösteriye katılmaları çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 3 Arap ve bir Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partili ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.