Irak ve ABD İlişkileri Görüşüldü

27.02.2026 20:29
Irak Başbakanı Sudani, ABD'li temsilci Barrack ile ikili ilişkiler ve bölgesel istikrarı görüştü.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, görüşmede Irak ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, bölgedeki genel durum ve gelişmeler ile Irak'ın bu gelişmelerin olası yansımalarından korunmasının önemi ele alındı.

Sudani, Iraklı liderlerin, ulusal çıkarları önceleme ve Irak halkının menfaatlerini koruma yönündeki kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, Irak'ın egemenliği ve farklı alanlardaki istikrarının yalnızca yerel meseleler olmadığını, aynı zamanda bölgesel dengenin temel unsurları olduğunu ifade etti.

Barrack da, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki mevcut duruma ilişkin bakış açısını ve vizyonunu Sudani'ye iletirken, Irak'ın istikrarın inşası ve bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesindeki kilit rolüne dikkat çekti.

Diyalog ve diplomatik kanallara başvurmanın, gerilimi tırmandırmaktan kaçınmanın önemi vurgulanan görüşmede, ekonomik kalkınmanın, gerilimleri azaltmanın ve bölgede sürdürülebilir istikrarı güçlendirmenin bir yolu olduğu kaydedildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, Başbakan Sudani'den önce Trump'ın başbakan adaylığına sıcak bakmadığı eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki ile görüşmüştü.

ABD'li temsilci Barrack, 4 gün önce de Bağdat'a gelerek, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

