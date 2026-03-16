Irak ve BAE'den Barış Çağrısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak ve BAE'den Barış Çağrısı

16.03.2026 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Sudani ve BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, bölgedeki gerilimin azaltılması için diyalog çağrısı yaptı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması, diyalog masasına geri dönülmesi ve bölgenin güvenliği ile halkların çıkarlarının korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Irak Başbakanı Sudani ve BAE Devlet Başkanı Bin Zayid telefonda görüşerek, bölgede yaşanan gerilimin azaltılması ve savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi için Arap ülkeleri arasında ortak koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde diplomatik girişimlerin artırılmasının önemine dikkati çekilerek, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği ifade edildi.

Sudani ve Bin Zayid, Erbil'de Birleşik Arap Emirlikleri Başkonsolosluğu'nu hedef alan saldırıyı da kınayarak, bu saldırıyı reddettiklerini belirtti.

İki lider, askeri faaliyetlerin durdurulması, diyalog masasına geri dönülmesi ve bölgenin güvenliği ile halkların çıkarlarının korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 02:17:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.