Irak Yüksek Yargı Konseyi, merkezi hükümet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve tüm siyasi güçlere anayasaya bağlı kalma çağrısında bulundu.

Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın bağımsız ve tek bir federal devlet olduğu, yönetim sisteminin ise cumhuriyetçi, parlamenter ve demokratik esaslara dayandığı belirtildi.

Ülkenin birliğinin ve yönetim sisteminin güvencesinin 2005 Anayasası'nın hükümleri olduğu belirtilen açıklamada, anayasa maddelerini yorumlama yetkisinin Irak Federal Yüksek Mahkemesi'ne ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, merkezi hükümet, IKBY yönetimi ve ilgili tüm siyasi güçlere anayasal hükümlere bağlı kalmaları çağrısı yapıldı.

Irak Başbakanının Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi yönünde talimat iletilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin ve Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içinde bulunan ancak güvenlik açısından IKBY'nin kontrolünde olan petrol sahalarının yönetiminin de Irak Petrol Bakanlığına bırakılmasının öngörüldüğünü belirtmişti.??????

Irak hükümetinin söz konusu tutumuna IKBY partilerinden tepki gelmişti.