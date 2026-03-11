İran, 2026 Dünya Kupası'na Katılamayacak - Son Dakika
İran, 2026 Dünya Kupası'na Katılamayacak

11.03.2026 17:20
İran Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ABD-İsrail'in saldırıları altındaki ülkesinin milli futbol takımının, ABD'de oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının mümkün olmadığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Donyamali, ABD-İsrail'in saldırılarının sporcuların turnuvaya katılımını zorlaştırdığını belirtti.

İranlı Bakan, "Bu yozlaşmış devletin liderimizi öldürmesi göz önüne alındığında, her halükarda Dünya Kupası'na katılmamız için gerekli şartlara sahip olmadığımız anlaşılacaktır. Çocuklarımızın güvenliği yok. İran'a karşı kötü eylemler işlediler ve dokuz ay içinde bize iki savaş dayattılar. Ayrıca binlerce insanımızı öldürdüler ve şehit ettiler. Bu nedenle, kupada var olmamız kesinlikle mümkün değil." ifadelerini kullandı.

ABD, Meksika ve Kanada olmak üzere üç ev sahibi ülkede ortaklaşa düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası, önümüzdeki haziranda başlayacak.

İran, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde grubunu lider tamamlayarak doğrudan turnuvaya katılma hakkı elde etmişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'a saldırıları sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine İran'ın turnuvaya katılımını "memnuniyetle karşılanacağına dair güvence verdiğini" söylemişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Futbol, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

