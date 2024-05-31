İran, AB'nin yaptırımlarına tepki gösterdi - Son Dakika
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İran, AB'nin yaptırımlarına tepki gösterdi

İran, AB\'nin yaptırımlarına tepki gösterdi

İran, Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve Yemen'deki Husiler ile Lübnan'daki Hizbullah'a füze ve İHA gönderdiği suçlamasıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından İranlı 6 yetkili ve 3 kuruluşa karşı alınan yaptırım kararına tepki gösterdi.

31.05.2024 21:48
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İran, Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve Yemen'deki Husiler ile Lübnan'daki Hizbullah'a füze ve İHA gönderdiği suçlamasıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından İranlı 6 yetkili ve 3 kuruluşa karşı alınan yaptırım kararına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yayımladığı yazılı açıklamada, AB'nin İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani dahil 6 yetkili ve 3 kuruluşa getirdiği yeni yaptırımları şiddetle kınadığını bildirdi.

AB'nin Gazze'de İsrail'in işlediği savaş suçlarına odaklanmak yerine bir kez daha İranlı yetkilileri hedef aldığını ifade eden Kenani, "Avrupa Birliği, İran'a karşı bir kez daha köhne ve etkisiz yaptırım aracına başvurmuş ve Siyonist rejimin ve ABD'nin memnuniyetini Avrupa Birliği ve uluslarının çıkarlarına tercih etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kenani, AB'nin iddialarını "saçma, asılsız bahane ve suçlamalar" olarak nitelendirerek, Tahran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

AB, İran'dan Rusya'ya İHA transferi yapılmasından ve Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı gruplara füze veya İHA sağlanmasından sorumlu kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulama kararı aldığını duyurmuştu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan kişiler arasında İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani'nin de olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Lübnan, Yemen, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

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