İran: ABD Diplomatik Çabaları Baltalıyor

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları "yeniden" baltalamakla suçladı.

Washington ile Tahran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarda bulunmasından bir gün sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, "Diplomatik bir çözüm her masaya geldiğinde, ABD pervasız bir askeri macerayı tercih ediyor. Bu kaba bir baskı taktiği mi yoksa bir sabotajcının bir kez daha ABD Başkanı'nı başka bir bataklığa sürükleme girişiminin sonucu mu?" ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca ABD basınında yer alan bir haberdeki ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA analizlerine dayanan verilere atıfta bulunarak "Ayrıca CIA yanılıyor. Füze envanterimiz ve fırlatma kapasitemiz 28 Şubat'a kıyasla yüzde 75 seviyesinde değil. Doğru rakam yüzde 120'dir. Halkımızı savunma konusundaki hazırlık düzeyimize gelince: yüzde 1000" dedi. İran Dışişleri Bakanı "Sebep ne olursa olsun sonuç aynı: İranlılar baskıya asla boyun eğmez ve diplomasinin kendisi her zaman kurban olur" ifadeleriyle ABD ve İsrail saldırılarına karşı direniş mesajını yineledi.

ATEŞKES DAHA DA KIRILGAN HALE GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile savaşın "nominal bir ateşkes durumunda" olduğunu belirterek, Tahran'ın ateşkesi tamamen sona ermiş görmediğini ancak bir gün önce Hürmüz Boğazı çevresinde Amerikan ve İran güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından sürecin kırılgan olduğunu düşündüğünü kaydetti. Bakanlık Sözcüsü Esmail Bakei, İran haber ajansı Tasnim'e yaptığı açıklamada müzakerelerin hala "değerlendirme aşamasında" olduğunu ve İran'ın kararını netleştirdiğinde açıklayacağını söyledi.