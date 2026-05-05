İran, ABD Donanmasına Füze Gönderdi

İran'ın Hürmüz Boğazı'na yaklaşan ABD donanmasına ait gemiyi, füze, insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle hedef aldığı belirtildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alana haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylara yer verildi.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedildi.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedildi.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.