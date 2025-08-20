İran: ABD-İran Nükleer Müzakere Olgunluğu Yok - Son Dakika
İran: ABD-İran Nükleer Müzakere Olgunluğu Yok

20.08.2025 16:18
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile nükleer müzakereler için olgunluğa henüz ulaşılmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakere için gerekli olan "olgunluğa" henüz ulaşılmadığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Erakçi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, "ABD ile müzakere, zamanında yapılmalıdır. Her müzakerenin özel bir zamanı vardır ki buna 'müzakere olgunluğu' denir ve bu olgunluğa ulaşmadan müzakere yapılamaz. ABD ile etkili bir müzakere yapılabilecek o olgunluk noktasına ulaşmış değiliz." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin hala eşit şartlarda bir müzakereye girme niyetinde olmadığını dile getiren Erakçi, "Eğer müzakere peşindelerse, askeri alanda elde edemediklerini müzakere masasında benden almaya çalışıyorlar. Buna asla muvaffak olamayacaklar." dedi.

İranlı Bakan, halkının haklarını görmezden gelecek bir müzakereye asla girmeyeceklerinin altını çizdi.

"ABD'den gelen mesajlar birbiriyle çelişiyor"

ABD'nin İran'la müzakere konusunda kafa karışıklığı yaşadığını öne süren Erakçi, "Bize aracılar üzerinden çelişkili mesajlar ulaşıyor. ABD tarafının röportajlarında ve açıklamalarında da çelişkili ifadeler mevcut." diye konuştu.

Geçmişteki müzakerelerde de benzer sorunları yaşadıklarını hatırlatan Erakçi, şunları kaydetti:

"Temel sorunlarımızdan biri, Amerikalılardan tutarlı bir söylem duymamış olmamızdır. Sürekli ifadeler değişiyor ve gelen mesajlar birbirleriyle çelişiyor. Bazen mesajlar birbirinden farklı oluyor, bazen de mesajlarla yapılan açıklamalar uyuşmuyor. Bence, Amerikan tarafı henüz nihai bir karara varmış değil ve muhtemelen başka konularla meşguller."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

