İran-ABD Müzakereleri İslamabad'da Sonuçsuz Kaldı

İSLAMABAD, 12 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki "Kırmızı Bölge"de yer alan ve ABD ve İran arasındaki görüşmelerin gerçekleştiği beş yıldızlı Serena Oteli, 10 Nisan 2026.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın pazar günü bildirdiğine göre, İslamabad'da İran ile ABD arasında yürütülen müzakereler, ABD'nin "aşırı talepleri" nedeniyle ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılmadan sonuçsuz kaldı. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)