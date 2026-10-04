İran, ABD'nin son teklifindeki ek hususları karşı tarafa ileteceğini açıkladı - Son Dakika
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İran, ABD'nin son teklifindeki ek hususları karşı tarafa ileteceğini açıkladı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin son teklifindeki ek hususların karşı tarafa iletileceğini açıkladı. Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin, ABD'nin İran'ın deniz taşımacılığına müdahalesinin durdurulması ve yaptırımların kaldırılmasına bağlı olduğunu söyledi.

TAHRAN (AA) – İran, ABD'nin kendilerine ilettiği son teklife ilişkin ek hususlar olduğunu ve bunların karşı tarafa iletileceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a sunduğu son teklifin önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu ve nükleer meseleleri gündeme getirdiklerini belirten Bekayi, "ABD'nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek." dedi.

Tahran'ın odak noktasının Hürmüz Boğazı olduğuna işaret eden Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Dönüş yolunda Katar'da arabuluculara ilettik. Şu aşamada odaklandığımız hususun Hürmüz Boğazı meselesi olduğunu belirttik. Hürmüz Boğazı'ndan güvenliğinin sağlanması ABD'nin İran'ın deniz taşımacılığına yönelik müdahalesinin durdurulması ve yaptırımların kaldırılması gibi bazı somut adımlar atmasına bağlı. ABD'nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek. İran hiçbir zaman diplomasiye sırtını dönmedi."

Bekayi, gelecekte İran'a olası bir saldırıda komşu ülkelere ait toprakların kullanılması durumunda cevaplarını farklı yöntemle vereceklerini söyleyerek, "Körfez ülkeleri ile diyaloğu sürdürmeye kararlıyız. Ancak İran karşıtı söylemlerden ve toprak iddialarından vazgeçmeleri gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a ait adalarla ilgili egemenlik iddiası kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Lübnan ile yaşanan büyükelçi krizine işaret eden Bekayi, "Söylentilere rağmen İran'ın Beyrut Büyükelçisi agreement aldı. İran, Beyrut ile diplomatik yanlış anlaşmaları diyalog yoluyla çözüyor." dedi.

Bekayi, ülkesinin Çin ve Rusya ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkilerin çeşitli platform ve uluslararası kuruluşlara da yansıdığına atıf yaparak, gerekli durumlarda her iki ülke ile de çeşitli konularda uyum içinde hareket edeceklerini söyledi.

Yemen'de yaşanan gelişmelere de değinen Bekayi, "Pakistan'ın Suudi Arabistan'a 40 bin asker gönderdiği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını umuyorum." diye konuştu.

Bekayi, ABD tarafından ülkesine yönelik uygulanan sivil havayolu taşımacılığı kısıtlamalarına ilişkin ise, "Dış hat uçuşların yasaklanması uluslararası hukuka aykırıdır. Irak ile mesele çözüldü. Diğer ülkelerle de sorunun çözümü için görüşmeler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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