İran-ABD Nükleer Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran-ABD Nükleer Müzakerelerinde İlerleme

26.02.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve ABD, Cenevre'deki nükleer müzakerelerde önemli ilerleme sağladı, teknik görüşmeler Viyana'da devam edecek.

(ANKARA) – İran ile ABD arasında Cenevre'de Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer müzakerelerin üçüncü turu sona erdi. Taraflar, "önemli ilerleme" sağlandığını belirtirken, teknik düzeydeki görüşmelerin gelecek hafta Viyana'da sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Umman Dışişleri BAKANI Bedr el-Busaidi, sosyal medya hesabı yaptığı açıklamada, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesinin ardından bugünü tamamladık. İlgili başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından yakında yeniden başlayacağız" ifadelerini kullandı. Busaidi, teknik görüşmelerin gelecek hafta Viyana'da yapılacağını bildirdi.

Görüşmelerin önümüzdeki hafta teknik düzeyde sürdürülmesi ve ardından siyasi düzeyde yeniden başlaması bekleniyor.

İran, görüşmeleri "yoğun ve ciddi" olarak nitelendirdi

İran tarafı, görüşmeleri "yoğun ve ciddi" olarak nitelendirdi. İran medyasına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, yeni önerilerin Tahran'da istişare edileceğini belirterek, "Hala daraltılması gereken bazı boşluklar mevcut" dedi.

İran hükümetinin Enformasyon Konseyi Başkanı Elyas Hazrati de sosyal medya paylaşımında, uranyum zenginleştirmenin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda süreceğini belirterek, "Zenginleştirme ihtiyaçlara uygun şekilde devam edecek ve hiçbir şey İran'dan çıkmayacak; seyreltme dahil diğer seçenekler masada kalmaya devam ediyor. İran, yaptırımların kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Arakçi ve Witkoff görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Cenevre'de doğrudan görüşme yapıldığına ilişkin haberler konusunda ise İran basınından farklı açıklamalar geldi. İran'a yakın Tasnim Haber Ajansı, iki yetkilinin temasının "bir tokalaşma ve temel nezaket ifadesiyle sınırlı" olduğunu bildirdi.

ABD, İran'ın nükleer çalışmalarından endişeli

ABD tarafında ise nükleer programın mevcut durumu konusunda farklı değerlendirmeler dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2025'teki ABD saldırılarının İran'ın nükleer tesislerini "tamamen yok ettiğini" savunurken, Witkoff geçen hafta İran'ın "endüstriyel düzeyde bomba yapımına uygun malzemeye sahip olmaya bir hafta uzaklıkta olabileceğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın geçen yılki çatışmalardan bu yana uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlamadığını belirterek, "Şu anda zenginleştirme yapmıyorlar, ancak nihayetinde bunu yapabilecekleri noktaya ulaşmaya çalışıyorlar" dedi. Rubio ayrıca İran'ın balistik füze programının ileride ele alınması gereken "büyük bir sorun" olduğunu ifade etti.

Washington ve Tahran'ın talepleri

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlıkları arasında yaptırımların kaldırılmasının kapsamı ve sıralaması ile uranyum zenginleştirmenin sınırları yer alıyor. Washington, Tahran'ın tüm zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmesini talep ederken; İran, nükleer silah peşinde olmadığını savunuyor ve barışçıl nükleer program kapsamında zenginleştirme hakkının tanınmasını istiyor.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar ise diplomatik sürecin kırılganlığını koruduğuna işaret ediyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Viyana, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran-ABD Nükleer Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 00:40:15. #7.13#
SON DAKİKA: İran-ABD Nükleer Müzakerelerinde İlerleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.