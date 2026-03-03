İran, ABD ve İsrail'i Askeri Saldırılarla Suçladı - Son Dakika
İran, ABD ve İsrail'i Askeri Saldırılarla Suçladı

İran, ABD ve İsrail\'i Askeri Saldırılarla Suçladı
03.03.2026 14:26
İran'ın Abuja Büyükelçisi Raja, ABD ve İsrail'in sebepsiz askeri saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

İran'ın Abuja Büyükelçisi Gholamreza Mahdavi Raja, ABD ve İsrail'i İran'a yönelik "sebepsiz ve koordine askeri saldırılar" düzenlemekle suçladı.

Büyükelçi Raja, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin başkent Abuja'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'i İran'a yönelik "sebepsiz ve koordine askeri saldırılar" düzenlemekle suçlayan Raja, saldırıların Tahran ile Washington arasında diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde yapıldığını belirtti.

Raja, "İran ile ABD, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümünü amaçlayan aktif bir diplomatik süreç yürütürken İran sebepsiz ve koordine askeri saldırıların hedefi oldu." dedi.

Saldırıların ramazanın 10. gününde ve İran takvimine göre yeni yılın başlangıcı olan Nevruz arifesinde düzenlendiğini vurgulayan Raja, zamanlamanın olayın "etik, insani ve ahlaki boyutunu" daha da ağırlaştırdığını savundu.

Raja, saldırıların ilk saatlerinde sivil yerleşimlerin hedef alındığını ileri sürerek özellikle eğitim kurumlarının vurulduğunu iddia etti.

İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız ilkokulunun neredeyse tamamen yıkıldığını belirten Raja, yaklaşık 200 öğrencinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını söyledi.

Raja, saldırıları hukuka aykırı ve insanlık dışı olarak nitelendirerek "Okulların ve çocukların bilinçli şekilde hedef alınması, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Raja, askeri operasyon kapsamında İran'ın üst düzey liderliğine yönelik hedefli bir saldırı düzenlendiğini ve ülkenin "saygıdeğer liderinin" suikast sonucu hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Diplomasinin bu gelişmeyle zayıflatıldığını öne süren Raja, müzakerelerin güç kullanımı lehine terk edilebileceğine dair "tehlikeli bir mesaj" verildiğini söyledi.

Raja, "İran, halkını, egemenliğini, ulusal çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü hukuka uygun, orantılı ve gerekli bir şekilde savunma yönündeki meşru hakkını saklı tutmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD ve İsrail'i Askeri Saldırılarla Suçladı - Son Dakika

14:35
SON DAKİKA: İran, ABD ve İsrail'i Askeri Saldırılarla Suçladı - Son Dakika
