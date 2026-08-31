İran, ABD'ye Yanıt Olarak Hürmüz Boğazı'nda Saldırılar Düzenledi

İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından denizdeki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, ABD'nin Lark Adası'na iki kez saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun bölgedeki muhabiri, saldırıların ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinden de patlama sesleri geldiğini ve seslerin İran tarafından Hürmüz Boğazı tarafına atışlardan kaynaklandığını aktardı.

Diğer yandan devlet televizyonuna bağlı İngilizce yayın yapan Press TV de İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD gemilerine füze ateşlediği yönünde bilgilerin olduğunu duyurdu.