İran, ABD'yi BM'ye Şikayet Etti

21.04.2026 23:42
İran, ABD'nin kargo gemisine müdahalesini BM'ye şikayet etti, hukukun ihlaline vurgu yaptı.

BİRLEŞMİŞ İran, ABD'nin 19 Nisan'da Umman Denizi'nde kendisine ait kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasını BM'ye mektup göndererek şikayet etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD"nin "Touska" kargo gemisine saldırıp "mürettebatını rehin aldığı" belirtilen açıklamada, "Bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlali, ateşkesin açık bir ihlali ve korsanlığın özelliklerini taşıyan bir saldırganlık eylemidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin "pervasız davranışının", uluslararası seyrüseferleri doğrudan tehlikeye attığı ve deniz güvenliğini baltaladığı aktarılarak, İran'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine bu konuda mektup gönderdiği ifade edildi.

Paylaşımda kopyasına yer verilen mektupta, "bu saldırganlık ve korsanlık eyleminin kesin ve net şekilde kınanmasının, sorumluların tam olarak hesap vermesinin ve geminin, mürettebatının ve etkilenen herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının talep edildiği" kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunularak el konulduğunu duyurmuştu.

Trump, "İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi, ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

