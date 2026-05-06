İran Başkonsolosu: Türkiye ile kardeşliğimiz istikrarlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Başkonsolosu: Türkiye ile kardeşliğimiz istikrarlı

06.05.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İRAN İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, "Türkiye ile İran'ın kardeşliği çok istikrarlıdır.

İRAN İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, "Türkiye ile İran'ın kardeşliği çok istikrarlıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iyi mesajlar gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çok iyi mesajlar verdiler. Bu konuda Türkiye'yi kendimize kardeş biliriz. Türkiye'nin tüm telaşı bu savaşı bitirmekti" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mohebati, İran'ın saldırılara karşı dimdik ayakta durduğunu ifade ederek, "Bizim rehberimiz şehit oldu. Kendisi de bunu istiyordu. Liderimiz bunu çok iftihar ediyordu. Şehit olmayı arzu ettiğini çok tekrar etmişti. Çok insanlar vardı; hak yolunda çalışanlar, gazilerimiz, tarih boyunca kültürümüzde olanlar şehadeti arzu etmişlerdi. Şehit oldular. Çocuklarımızın şehit olmasına çok üzüldük. Dünya, İranlıların dimdik dayanmasına çok şaşırdı. Nasıl olur da bir ülkeyi bombalarsın da memleketin lideri, insanları şehit olur ama o ülke dağılmaz ve yıkılmaz? Bizim kültürümüzde bu var. Ülkemiz 1-2 günlük kültüre sahip değil. Tarih boyu kültürümüz ve medeniyetimiz var. Bu kolaylıkla yıkılmaz yakılmaz. Ekonomimizin, insanlarımızı, binalarımızın yıkılması mümkün müydü? Ülke dimdik dayandı, istikrarını kaybetmedi. İran bunu gösterdi. İran'ın halkı önemliydi" diye konuştu.

'ONLARIN DERDİ HİÇBİR ZAMAN MÜZAKERE OLMADI'

Naser Mohebati, "Geçen sene savaştan 12 gün önce İran, ABD ve Avrupa ülkeleriyle konuşurdu. Konuşurken onlar bize saldırı yaptılar. Son savaştan 1 gün önce İran müzakeredeydi. Karar verilmişti. Müzakere olurken yeni savaş başlattılar. Bu gösterir ki; onların hedefleri hiçbir zaman müzakere değildi. Müzakereden zaman kazanırlar, silahlanırlar ve büyük bir savaşa yeniden başlarlar. İran şimdi diyor ki; 'Savaşları bitirin müzakere yapalım, konuşalım.' Bu mühim bir mesajdı" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ KENDİMİZE KARDEŞ BİLİRİZ'

Türkiye ve İran kardeşliğine dikkat çeken Mohebati, "İran dedi ki; 'Ben Türkiye toprağına hiçbir zaman füze göndermedim' ve göndermez. Türkiye ile İran'ın kardeşliği çok istikrarlıdır. Tarih boyu böyledir ve çok önemlidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iyi mesajlar gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok iyi mesajlar verdiler. Bu konuda Türkiye'yi kendimize kardeş biliriz. Türkiye'nin tüm telaşı bu savaşı bitirmekti" dedi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Başkonsolosu: Türkiye ile kardeşliğimiz istikrarlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene’yi istiyor 22 milyon Euro’luk dev teklif İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif
Kolombiya’da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı

14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman sürecek
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman sürecek
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
14:01
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 15:02:39. #7.13#
SON DAKİKA: İran Başkonsolosu: Türkiye ile kardeşliğimiz istikrarlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.