İran'da 14 Milyon Gönüllü Savunmaya Hazır

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ülkesini ABD ve İsrail'e karşı savunmak isteyen gönüllülerin sayısının 14 milyonu aştığını" belirterek, "Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim" ifadesi kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşa katılmak isteyen gönüllüleri toplamak amacıyla başlatılan "Canfeda" kampanyasına kaydolanların sayısının 14 milyonu aştığını belirtti. Pezeşkiyan, paylaşımında, "Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim" dedi.